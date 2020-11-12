«Прийти в Украину»: В Минсоце озвучили условие для получения пенсий жителями «Л-ДНР»

Пенсионеры, проживающие в «Л-ДНР», могут получать украинские пенсии при условии, что они лично обратятся в Пенсионный фонд Украины. Такую позицию озвучила министр социальной политики Марина Лазебная.

Основная проблема, что у министерства нет данных о пенсионерах Донбасса, которые остались на неподконтрольной территории и ни разу после 2014 года не обратились в украинские ведомства.

«Мы четко знаем, сколько там было пенсионеров до войны – 1,2 миллиона человек. Мы знаем, сколько человек с началом войны обращались в ПФУ – это около миллиона. Фактически мы сегодня не знаем о судьбе около 150 тысяч пенсионеров. Это больной вопрос, ведь человек может быть маломобильным, не может прийти – я не знаю, что с этими людьми, и это правда», – сказала Лазебная.

Сейчас пенсионеры с неподконтрольной территории (как проживающие на свободной части страны, так и в «Л-ДНР») получают выплаты исключительно, когда они зарегистрировались на подконтрольной территории в качестве внутреннее перемещенного лица (ВПЛ). По словам министра, таких сейчас 660 тысяч человек.

«Те 660 тысяч пенсионеров, которые к нам обращались, всем пенсия начисляется. Ежемесячно сегодня около 3,5 млрд грн мы перечисляем на банковские счета пенсионеров-ВПЛ, которые проживают у нас или здесь зарегистрированы как переселенцы», – отметила Лазебная.

Она озвучила свою позицию относительно выплат жителям неподконтрольной территории. «Если эта пенсия заработана в Украине, есть стаж, то человек должен получать эту пенсию. Но этот человек должен "прийти в Украину". И это мы с вице-премьером Алексеем Резниковым обсуждали: нужно людям создать такие возможности, создать комфортные условия (в том числе на КПВВ). Но человек должен к нам прийти, оформить документы и тогда мы ему будем начислять. Моя позиция – мы должны платить тем пенсионерам из ОРДЛО, кто к нам придет, к нам обратится», – заключила министр.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру ТК «112 Украина»