Для РФ перемирие хуже войны: Правозащитник рассказал, почему «Л-ДНР» не открывают пункты пропуска

Украина со своей стороны возобновила работу всех контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения, но фактический пропуск на большинстве дорожных коридоров заблокирован со стороны «Л-ДНР». Мнением, почему «республики» не открывают пункты пропуска, поделился представитель уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает «Українське радіо».

«Сейчас действуют ограничения со стороны Украины, но они касаются определенной категории граждан. На временно оккупированной территории сейчас просто боевики закрыли КПВВ. По пятницам работает "Новотроицкое" [КПВВ] на пропуск, но они там работают, когда захотят. А в Луганской области ситуация другая – оккупанты не пускают людей. То, что они там заявляют, что пропуск состоялся или не состоялся, – у нас есть обращение и факты. Люди для того, чтобы сейчас попасть на территорию Украины, едут через границу российскую, то есть через государственную границу Украины, но через Российскую Федерацию, так как пропускают не всех», – говорит Лисянский.

По словам правозащитника, на неподконтрольные территории пропускают тех, кто «смог договориться» или попасть под определенные критерии, по которым осуществляется пропуск.

Украинская сторона, если у человека есть прописка на временно неподконтрольной территории или другие уважительные причины, пропускает таких людей, потому что заботится о своих гражданах.

При этом Лисянский отметил, что на временно неподконтрольной территории сложилась критическая ситуация с коронавирусом.

«В аптеках нет антисептиков, антибиотиков. Да, антибиотики можно купить, но по более дорогой цене на рынках в Луганске и Донецке, то есть зарабатывают люди деньги. Недавно было сообщение, что Красный Крест передал на временно оккупированную территорию гуманитарную помощь, и они ее взяли. А в течение 5 лет они демонстрировали, что им не нужна гуманитарная помощь от международных организаций, и брали ее только у Российской Федерации. Мы все помним эти "гуманитарные конвои"», – подчеркнул правозащитник.

По его словам, «для Российской Федерации сейчас это временное перемирие хуже войны».

«Потому что идут боевые действия, их пропаганда на временно оккупированной территории работает на запугивание людей и в СМИ они распространяют, что "Украина убивает". Сейчас, когда перемирие, то их пропаганда на войну не работает, потому что войны нет. И жители временно оккупированных территорий задают вопросы социально-экономического характера – где дороги, где заработные платы, где предприятия, где рабочие места, где нормальная жизнь. И те, кто когда-то поддерживали оккупантов, начинают все понимать. А открытие КПВВ сейчас – это еще один удар по оккупантам, потому что Украина оперативно открыла, сделала, все хорошо, новые конструкции, все для людей. А с той стороны они этого не сделали», – отметил представитель омбудсмена.

«Почему они не открывают? Если они сейчас откроют, то это будут дополнительные выигрышные баллы в этом противостоянии для Украины. Оккупант не хочет этого делать», – резюмировал Павел Лисянский.