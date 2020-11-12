Как пересечь КПВВ на Донбассе с ребенком: Рекомендации правозащитника (Образец согласия)

Ребенок, не достигший 16-летнего возраста, может пересечь линию разграничения вместе с родителями. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 ноября, в ходе вебинара «Пересечение линии соприкосновения; Особенности пересечения с детьми» Норвежского совета по делам беженцев (NRC) рассказал ведущий специалист программы «Информирование, консультирование и правовая помощь» NRC Роман Гаврилов.

Порядок пересечения линии разграничения вместе с детьми, не достигшими 16-летнего возраста, осуществляется по правилам пересечения государственной границы Украины, утвержденным постановлением Кабмина от 27.01.1995 года №57 и постановлением Кабмина от 17.07.2019 года №815.

Предусмотрено, что въезд детей на временно неподконтрольную украинским властям территорию Украины осуществляется вместе с родителями. Или по их согласию (согласию усыновителей), если ребенок следует через КПВВ в сопровождении лиц, которых уполномочили родители (по нотариально удостоверенному согласию родителей).

Если ребенок следует с одним из родителей, то въезд в «Л-ДНР» осуществляется по нотариально удостоверенному согласию второго родителя.

Роман Гаврилов также продемонстрировал образец согласия на выезд ребенка, который необходимо оформить для пересечения КПВВ в сторону неподконтрольной территории:

«Согласие должно быть удостоверено нотариусом на подконтрольной Украине территории при личном присутствии родителей, наличии паспортов родителей и свидетельства о рождении ребенка. Обязательно должно быть обозначено, куда направляется ребенок, с кем и на какой срок», – подчеркнул правозащитник и добавил, что не имеет значения, оформление производится у частного нотариуса или государственного.

«После оформления согласия рекомендуем взять у нотариуса "витяг" о внесении информации в Государственный реестр нотариальных действий», – пояснил Гаврилов.

Во время пересечения линии разграничения, если возникнут какие-либо вопросы, можно подтвердить этим документом, что эти данные были внесены в реестр.