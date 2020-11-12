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«Дорогому Леониду Ильичу»: В «ДНР» выпустят марку, посвященную Брежневу

12.11.20 15:44

В «ДНР» выпустят художественный конверт и марку Леониду Брежневу, посвященные советскому партийному деятелю, бывшему генсеку ЦК КПСС. Об этом сообщает пресс-служба «Почты Донбасса».

«Мы начали работу над маркой, которая завершит серию "Великие люди", посвященную советским вождям. Малый лист, конверт и штемпель первого дня приурочим ко дню рождения Леонида Ильича Брежнева – 19 декабря», – уверяют на «Почте Донбасса».

Как уточняется, малый лист будет включать 8 марок с портретом Брежнева на фоне красного знамени, а также 6 купонов с репродукциями картин советских художников. Также предполагается, что на купонах будут изображены знаковые события из жизни Брежнева.

Конверт и марка будут выпущены лимитированным тиражом. Цена марки и конверта – 39 и 12 руб. (14 грн и 5 грн по местному курсу на 12.11.2020) соответственно.

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