Врач на 23 пациента: В «ДНР» показали «красную зону» для тяжелых ковид-больных (Фото)

В «ДНР» показали, как выглядит «красная зона» в горбольнице № 2 города Макеевки. В этой больнице 4 отделения перепрофилированы в «коронавирусные».

В «красной зоне» находятся больные с подтвержденным диагнозом COVID-19. Медики сюда входят в специально экипировке: тканевый комбинезон, бахилы, респираторы, очки и перчатки.

На входе в спецзону – предупреждающая надпись, далее – длинный коридор. Двери в палаты не закрывают. Это реанимационное отделение, врачи здесь постоянно наблюдают за пациентами и абсолютно каждый больной здесь на кислородной поддержке.

На врачей нагрузка увеличилась многократно. «Трудно – это не то слово. Когда один врач на 23 пациента, это о многом говорит», – говорит один из врачей в сюжете «республиканского» телеканала.

Здесь занимаются самыми тяжелыми пациентами. Например, один из пациентов парализован. Каждый вдох ему дается с трудом. В этом случае врачи дают неутешительные прогнозы. В отделении витает тяжелая атмосфера.

Тех, кому становится легче, переводят на 2-й этаж. Это отделение раньше было ожоговым, теперь — «ковидное».

На 2-й этаж спускаются на лифте. «Просто лестницы мы закрыли, чтобы родственники не ходили», – поясняет врач.

Людей в основном лечат антибиотиками. «Ставят капельницы, антибиотики, дают от кашля», – рассказывает пациент.

Главврач отметил, что в больнице не хватает кассет для рентген-аппаратов. Часть взяли в долг, за них необходимо будет рассчитаться.

«Депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова также столкнулась с «красной зоной» – ее тетя 3 недели находилась в реанимации в Донецке.

«Каждый день родным выносят список лекарств на день. Медикаменты нужно быстренько купить, положить в пакет листочек с фамилией больного и отдать санитарке на первом этаже. "Быстренько купить" не получалось. Лекарства искали долго, в аптеках был дефицит.», – рассказала Селиванова в соцсети.

В один из дней лекарства удалось привезли только к вечеру. «Санитарка внизу стала ругаться, что время передач закончилось. Мы с сестрой попытались ей пояснить, что целый день искали лекарства и не могли приехать раньше… Но она нас не слышала, продолжая кричать, что наши проблемы ее не касаются, и ничего передавать она никому не будет…», – продолжает «депутат».

«Обычно в такой ситуации начинается словесная перепалка на повышенных тонах… Но в этот самый момент я остановилась… Передо мной стоял обычный уставший человек в белом халате, который работает на износ, каждый день принимая по "скорой" умирающих больных. Он видит их смерть и общается с нервными родственниками… Мне стало как-то неловко… и я тихо произнесла: "Простите нас. Мы не хотели вас обидеть. Мне очень жаль, что всё так…". Секундная пауза возникла между нами, она поменялась в лице и заплакала», – закончила рассказ Селиванова.