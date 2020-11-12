В Мариуполе: Полицейские украли банковскую карту у умершего и сфабриковали дело

В Мариуполе двое полицейских обвиняются в краже банковской карты умершего мужчины, растрате сбережений с нее, а также фальсификации уголовного дела, вымогании взятки и давлении на подозреваемого. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает Государственное бюро расследований.

Уточняется, что данные оперуполномоченные служили в отделе криминальной полиции Центрального отделения полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Следствием установлено, что в сентябре 2019 года двое оперуполномоченных прибыли на место происшествия, в результате которого скончался мужчина. Обнаружив тело умершего, полицейские забрали его банковскую карту и сим-карту с абонентским номером.

В дальнейшем правоохранители использовали банковскую карточку умершего по собственному усмотрению.

Кроме этого, в января 2020 года эти же «опера» с целью повышения показателей своей работы в Мариуполе безосновательно задержали 24-летнего мужчину. Угрожая физической расправой с его женой и детьми, полицейские заставили задержанного признаться в том, что он приехал в город якобы с целью сбыта наркотических средств путем так называемых «закладок». Создав искусственные доказательства совершения преступления, оперуполномоченные вызвали следственно-оперативную группу, которая задержала мужчину.

Затем офицеры предложили задержанному заплатить им 200 тыс. грн, тогда его не привлекут к ответственности и освободят из-под стражи.

«Выполнять свое обещание правоохранители не собирались и путем обмана получили от жены задержанного мужчины около 50 тыс. грн, которые распределили между собой и использовали на личные нужды, в частности, азартные игры», – рассказали в ГБР.

Сейчас в отношении этих двух офицеров в суд направлен обвинительный акт. Они обвиняются в:

похищении официального документа, совершенного из корыстных побуждений или в других личных интересах, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 357 УК Украины);

заведомо незаконном задержании из корыстных побуждений либо в иных личных интересах, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 УК Украины);

незаконном проведении по предварительному сговору группой лиц обыска жилья, совершенном должностным лицом с угрозой применения насилия (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 162 УК Украины);

завладении официальным документом путем злоупотребления лица своим служебным положением, совершенного из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 357 УК Украины);

превышении служебных полномочий… или полномочий, если они сопровождались насилием или угрозой применения насилия, при отсутствии признаков пыток, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины);

заведомо ложном сообщении следователю или органу досудебного расследования о совершении уголовного правонарушения, сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383 УК Украины);

тайном похищении чужого имущества (краже), совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 185 УК Украины);

завладении чужим имуществом путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.