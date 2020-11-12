Медики Лисичанска получили еще один аппарат ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

11 ноября Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЭК передали медикам Лисичанской многопрофильной больницы аппарат искусственной вентиляции легких производства Франции. Вручение оборудования состоялось в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью большой программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Для помощи стране в борьбе с коронавирусной инфекцией Ринат Ахметов выделил 300 миллионов гривен и объединил ресурсы благотворительного Фонда, ФК «Шахтер» и всех активов группы SCM. За время пандемии Фонд Рината Ахметова и бизнесы передали государственным больницам 337 тысяч экспресс-тестов, свыше 200 тысяч средств индивидуальной защиты и расходных материалов, 1044 единицы медицинского и лабораторного оборудования, среди которого кислородные концентраторы, мониторы пациента, оксиметры, облучатели, анализаторы, тест-системы ПЦР и многое другое. Фондом закуплены 204 аппарата искусственной вентиляции легких, в которых медики нуждались больше всего. Они передаются не только в крупные клиники, но и в больницы небольших городов, таких как Лисичанск», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Представитель ДТЭК Виталий Шевченко отметил, что проект «Борьба с COVID-19 в Украине» не имеет аналогов в стране.

«Это самая крупная, системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям в борьбе с коронавирусом. Мы видим, как пандемия набирает обороты. Вместе с тем мы продолжаем с ней бороться и объединяем усилия ради спасения жизней людей. Тут работает ДТЭК Луганская ТЭС, живут наши энергетики с семьями, и мы и дальше будем поддерживать регион в такое непростое время», – сказал Виталий Шевченко.

Заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Екатерина Безгинская отметила, что Фонд Рината Ахметова первым начал системно помогать медицине региона.

Заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Лисичанской многопрофильной больницы Александр Рештаненко отметил, что участие бизнеса в помощи системе здравоохранения крайне важно именно сейчас.

«Эта болезнь забирает жизни, много жизней. Поэтому важно объединить усилия. Без помощи от бизнеса катастрофа была бы в разы страшнее. Спасибо Фонду Рината Ахметова за аппараты ИВЛ. Они уже спасли не одну жизнь», – сказал Александр Рештаненко.

Вместе с аппаратом ИВЛ врачи отделения интенсивной терапии получили комплекты медицинской спецодежды, пошитые для них по индивидуальным размерам по заказу Фонда.

Напомним, с начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.

«Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих «скорых» задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.