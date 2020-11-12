Россия не выпускает своих граждан в «Л-ДНР»: Как проехать

Россия не выпускает своих граждан в «ДНР» и «ЛНР». Попасть в «республики» из РФ можно только в пяти случаях. Причем российские пограничники не пропустят человека даже на похороны, если умерший в «ДНР» не является близким его родственником (первая линия родства). Об этом в соцсети рассказала «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова.

«Проходя паспортный контроль на границе РФ, я стала свидетелем как две семьи на машинах с российскими номерами развернули обратно в Россию и не пустили дальше к границе ДНР. Как оказалось, у одной семьи не было оснований для пересечения границы РФ в ДНР, а у других, основания были, но не было подтверждающих документов», – рассказала Селиванова.

Она утверждает, что «на границе ДНР» для россиян нет никаких ограничений на въезд. Именно пограничники России не выпускают своих граждан из страны в направлении «республики». Такие же правила действуют в отношении «ЛНР».

«Депутат» констатировала, что в период карантина сейчас пересечение границы России в целом регулируется двумя документами:

распоряжением правительства РФ от 16.03.2020 г. N 635-р;

распоряжением правительства РФ от 27.03.2020 г. N 763-р.

Если у человека есть паспорт РФ, то его пропустят через границу РФ в «ДНР» только если он относится к ниже перечисленным категориям граждан.

1. Наличие постоянной регистрации (прописки) в «ДНР» (абз.5 п.2 Распоряжения 763-р). Неоходимо предъявить:

паспорт (загранпаспорт) РФ;

паспорт Украины (бумажный) или «паспорт ДНР (ЛНР)» или с пропиской на неподконтрольной Украине части Донетчины, или удостоверение на постоянное проживание в «ДНР».

«В качестве подтверждения регистрации на территории ДНР подойдет даже просроченный паспорт Украины (25 и 45 лет)», – уточнила Селиванова.

2. Наличие близких родственников в «ДНР» (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители) (абз.5 п.2 Распоряжения 635-р, абз.16 п.2 Распоряжения 763-р). Но человека не пропустят к бабушке, тетушке, внуку, дальним родственникам, бывшему мужу, друзьям и знакомым и пр., живущим в «ДНР».

Необходимо предъявлять документы:

паспорт (загранпаспорт) РФ;

копия паспорта родственника с регистрацией в «ДНР» (например: копия 1-2 страниц + страница прописки; копия 1-2 страниц + копия Адресной справки (в случае регистрации в паспорте за пределами «ДНР»; копия удостоверения на постоянное проживание в «ДНР»);

копия документа, подтверждающего степень родства. Для супругов – это свидетельство о браке. Для детей/родителей – это свидетельство о рождении.

«Учтите, если вы вышли замуж и сменили фамилию, то нужно предоставить документы из которых будет виден переход вашей девичьей фамилии в ту, что написана в вашем паспорте (копия свидетельства о браке, свидетельство о разводе, справка о браке, справка о перемене имени)», – отметила Селиванова.

«Аналогичный момент по вашим родителям: если один из родителей, указанных в вашем свидетельстве о рождении, сменил фамилию, то нужно предоставить документы о перемене имени родителя (копия свидетельства о браке, свидетельство о разводе, справка о браке, справка о перемене имени). Простыми словами: должно быть понятно, что фамилия родителя в вашем свидетельстве о рождении и фамилия в паспорте родственника принадлежат одному и тому же человеку», – добавила она.

3. Смерть близкого родственника (супруга, супруги, родителя, детей, усыновителя, усыновленного, опекуна и попечителя) (абз.3 п.2 Распоряжения 763-р).

«На похороны не близких родственников вас не пустят», – подчеркнула «депутат».

Необходимые документы:

паспорт (загранпаспорт) РФ;

копия свидетельства либо справки о смерти;

копия документа, подтверждающего степень родства (подробнее о нем см. выше).

4. Наличие трудового контракта с организацией в «ДНР» (абз.17 п.2 Распоряжения 763-р).

Документы:

паспорт (загранпаспорт) РФ;

документ, подтверждающий факт осуществления трудовой деятельности (трудовой договор / контракт с работодателем «ДНР /ЛНР» или его копии, разрешение на работу и пр.);

5. Для получения образования в вузах «ДНР» (абз.18 п.2 Распоряжения 763-р).

Документы:

паспорт (загранпаспорт) РФ;

документы (копии документов), подтверждающие получение образования в конкретной образовательной организации «ДНР», или документы (копии документов) российской образовательной организации о направлении на обучение в образовательную организацию «ДНР».

Как ранее сообщал один из основателей «ДНР» Андрей Пургин, в период карантина «ДНР» впускает к себе лишь лиц с местной пропиской. На этом основании «пограничники ДНР» также откажут во въезде гражданам РФ. С российскими паспортами из РФ могут выехать только жители «ДНР» при наличии у них «паспорта ДНР».

Кроме того, в прессе сейчас поднялась волна о гражданах России, которые годами сидят в СИЗО и тюрьмах «ДНР». И «вытянуть» их оттуда невозможно, т.к. за эти годы накопилась масса проблем, связанных с россиянами в «ДНР». И Россия в этой связи также хочет защитить своих граждан и не выпускает со своей территории в «республику».