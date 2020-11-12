Когда ПФУ требует справки из «Л-ДНР»: Для назначения пенсии переселенцу достаточно трудовой книжки

Одним из проблемных вопросов для переселенцев является подтверждение их трудового стажа, необходимого для назначения пенсии. В таких случаях Пенсионный фонд часто требует дополнительные справки, но предоставить их невозможно, т.к. предприятие осталось на неподконтрольной территории. Юристы акцентируют: в такой ситуации справки с места работы можно не предоставлять, т.к. стаж может быть засчитан на основании трудовой книжки.

«Предприятия, где работали эти люди находятся на временно оккупированной территории Украины. Бывшие работники не могут предоставить необходимые справки, а поэтому управление Пенсионного фонда отказывает им в назначенные пенсии. Однако мы в судебном порядке отстаиваем право таких лиц на назначение и начисление пенсии», – говорит начальница Новоушицкого бюро правовой помощи (Хмельницкая обл.) Анастасия Неборецкая.

Она привела один из примеров из своей деятельности. В Новоушицкое бюро правовой помощи обратился переселенец, которому в управлении ПФУ отказали в назначении пенсии на льготных условиях по возрасту. Несмотря на то, что мужчина имел более 22 лет страхового стажа на работах с вредными и тяжелыми условиями труда (работал в Донецке машинистом буровой установки), а общая продолжительность трудового стажа составила более 35 лет.

Сведений в трудовой книжке о приеме и увольнении с работы управлению ПФУ оказалось мало. Для подтверждения льготного стажа от мужчины требовали предоставить справки, которые бы уточняли льготный характер работы, и документы об аттестации рабочего места.

«В исковом заявлении в суд я отметила, что клиент не в состоянии предоставить необходимые справки, поскольку предприятия, на которых он работал, расположены в Донецкой области на неподконтрольной Украине территории. А статья 62 Закона Украины "О пенсионном обеспечении" предусматривает, что основным документом, подтверждающим стаж работы, является трудовая книжка», – поясняет Анастасия Неборецкая.

В итоге, суд удовлетворил иск и обязал управление ПФУ назначить мужчине пенсию по возрасту на льготных условиях с декабря 2019 года.