Из Европы – в «ДНР»: Как жительница Донецка в карантин попала в родной город

Бывшей жительнице Донецка, которая сейчас живет в Европе, нужно было срочно попасть в родной город – заболела любимая собака. Чтобы попасть в «ДНР» ей пришлось сначала из Женевы лететь в Стамбул, оттуда самолетом в российский Ростов. Девушка рассказала, как прошло путешествие от Ростова до Донецка и с чем ей пришлось столкнуться в пути, передает «Инфопост».

Далее – рассказ от первого лица экс-дончанки, которая просила не называть ее имя.

Вылетаю из Женевы

– Итак, в связи со сложившейся эпидситуацией, подробно изучив все санитарные рекомендации, нормы и требования, за неделю до вылета я приобрела билет (втридорога) Женева-Стамбул, Стамбул-Ростов. Других вариантов не было.

Границы между «молодой и независимой республикой» и Украиной закрыты. Но! Люди ездят через РФ. Так, например, вояж Донецк-Мариуполь занимает 28 часов и больше через территорию РФ (напомню, что расстояние между городами – 100 км, но это если не в объезд).

Целью моей поездки было спасение моей собаки чихуахуа (11 лет), которая со мной прошла многое, и несмотря на свой скверный характер – мой самый преданный и верный друг. В Донецке собаке предложили эвтаназию, т.к. обнаружили опухоль молочной железы и сказали, что наркоз она не перенесет…

В Женеве за двое суток до вылета я сдала тест на «корону» мне это стоило 160 chf (это где-то $ 170), если вдруг кому интересно. Страховая не возмещает расходы, т.к. это для путешествия, и у меня не было симптомов.

Вооружившись тестом, думая, что это самое главное при въезде на территорию РФ (о, Боже, как я ошибалась!), я, полная задора и печали, отправилась в путь. Уже в Стамбуле я поняла, где Gate на вылет в Ростов – по прикиду людей и по маскам на бороде (многие были вообще без масок).

Паспортный контроль в России

– При прохождении паспортного контроля в Ростове я сразу поняла – «что-то не то» – когда мадам на паспортном контроле спросила меня – в Донецке ли я получила свой загранпаспорт (интересно, каким образом это могло быть в Донецке?). Тест на «корону», как вы понимаете, никто не требовал и не проверял…

Мадам на паспортном контроле внезапно для меня попросила внутренний паспорт – донецкая прописка, подумала я. Забрав оба моих паспорта, мне было велено отойти в сторону и ждать (кого, чего – не понятно). Я ждала, пока не закончилась очередь в это окошко.

На мой вопрос – в чем проблема – мне ответили немного на повышенных тонах: «Ждите, вам все объяснят». Закрыли окошко и ушли… Я осталась одна в этом зале. В ростовском аэропорту. В 2 часа ночи. Без документов…

На мои вопросы «кого и чего мы ждем», мне ответили, что «начальство». Ничего себе, что ж там у меня в паспорте не так?

Спустя где-то минут 35-40 появились три человека в гражданском, забрали мои паспорта, велели «пройти с ними». По коридору. Не в сторону паспортного контроля.

Надо ли вам всем рассказывать, какие вопросы мне задавали – но все это длилось почти до 5 утра.

Ах да, все трое месье в Ростове были без масок. Правда, на том, чтобы я сняла свою маску, не настаивали – и на этом им спасибо.

Чай, кофе?..

Чай, кофе, воду – мне никто не предложил. Меня допрашивали в комнате без окон. 3 чувака. В Ростове. Ночью. Они не представились.

Физическую силу не применяли. Но моральное давление было постоянным. Если честно, до последнего думала, что будет депортация, ибо печать по прилету мне так и не поставили о прохождении паспортного контроля.

Скажу сразу, что почти такой же «процедуре» я подверглась на обратном пути – но уже на КПП между Донецком и РФ. Но в этот раз человек был более тактичен. На мои вопросы «какого черта я отвечаю на те же самые вопросы второй раз» ответил, что «это проверка».

Оккупированный Донецк

Что вам рассказать про Донецк? Там все очень плохо. Я не знаю, как там можно жить и не «поехать кукухой». Но, наверное, грустящим за «совком» там кайф. И это я еще не была на окраинах…

В Донецке все очень грустно. Я даже не знаю, с чем сравнить. В будний день, в сентябре, то бишь со всеми студентами уже и т.д., центральную улицу Артема можно переходить пешком и не встретить ни одну машину проезжающую (дончане поймут).

Очень много бездомных животных: и кошек, и собак. Возле «Донбасс Арены» бегают стаи одичавших собак.

Я ела помидоры и огурцы, выращенные дедушкой. И сыр, который привезла с собой. Все остальное есть я там не могла. Раз купила какой-то йогурт – и выбросила, он точно был не из молока. Продукты – РФ. Думаю, понятно почему, да? Границы закрыты.

Кто остался?

Мне жаль людей, которые стали заложниками ситуации – у кого там старики, которые не выходят дальше своего двора, и люди не могут их оставить, ибо положиться там не на кого. Почему старики не уедут – не спрашивайте. Это их право. Это их дом. Жаль, что для молодых они стали якорями.

Но молодежь, которая выбирает там остаться вот просто так, что им там все О.К., вот это для меня – настоящая дичь. Даже имея там нормальный уровень дохода, там ты не купишь того, что хочется, даже примитивно – еды. Не говоря о других возможностях…

Итог поездки?

Закончилось для меня и моей собаки все хорошо. Сейчас собака бегает по альпийским лугам, на коров гавкает, по ресторанам ходит швейцарским. Все О.К. у нее.

P.S.: А еще я не понимаю, на каком основании на допросе мне задавали вопрос о моем отношении к российской власти? Я никогда не жила в России. И еще их очень удивило, как я, уроженка востока Украины, могу иметь настолько «проукраинские взгляды». А все просто: я закончила школу с золотой медалью. Я учила историю. Я любила, люблю и буду любить Украину. Це моя Батьківщина. Не «совок»!