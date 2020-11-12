В «ДНР» ждут медведей и верблюдов

В этом году в «ДНР» зоопарк в селе Придорожное пополнился новыми питомцами, родившимися в семействах его обитателей. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщил директор зоопарка Геннадий Кряжев.

«У нас этим летом и осенью родились 5 черных волчат, 8 пони, муфлоны, оленята, 2 ламы – одной из них месяц, другой – всего неделя. Еще родилось 3 ослика, одна ослиха сейчас беременна. Вывелись черные лебеди, а неделю назад появились на свет двое буйволят и жеребенок у кобылы породы английская скаковая», – цитируют Кряжева «республиканские» медиа.

Он добавил, что в ближайшие месяцы ожидается прибавление у медведей, также вынашивает потомство верблюдица.

В зоопарке продолжается замена вольеров. Родившаяся в начале года львица Лейла пока живет в «медвежьем» доме. «Скоро планируем закупить стройматериалы, чтобы построить для нее новый вольер, пересадить поближе ко льву. К следующей осени хотим их случить. Лейла чувствует себя хорошо, она уже повзрослела, весит килограммов 40-50. Сейчас она находится в вольерах, где раньше были медведи, через стенку от нее поселили лайку, а с другой стороны – двух волчат, которые родились в этом году», – заключил Кряжев.

Напомним, что зоопарк в Придорожном создан более 20 лет назад, расположен в Старобешевском (после декоммунизации Кальмиусский) районе Донецкой области. На данный момент в нем обитает свыше 20 тысяч зверей, птиц, пресмыкающихся, насекомых и рыб.

Посещавшие недавно зоопарк жители «ДНР» возмущены, что животные содержатся в плохих условиях.