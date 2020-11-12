Пастор из Мариуполя – отец 38-ми детей и дедушка 26-ти внуков (Фото)

Житель Мариуполя Геннадий Мохненко – отец 38 детей. У пастора трое биологических и 35 усыновленных детей, передает «Громадське радіо».

«Мы сейчас начали оформление документов на усыновление 35-го ребенка. У меня за эти годы 35 усыновленных детей и трое – биологических. Сейчас у меня здесь 9 ребят: 6 из них меньших и трое взрослых», – рассказал Мохненко.

У него уже 26 внуков от усыновленных детей.

Геннадий Мохненко в Мариуполе основал один из крупнейших на постсоветском пространстве реабилитационных центров для маленьких беспризорников – «Республика Пилигрим». Возник он в 90-е годы и за несколько десятилетий стал прибежищем для тысяч детей.

«Я был священником уже несколько лет на тот момент и так получилось, что мы приобрели здание в центре города – в 500 метрах от одного из самых оживленных перекрестков Мариуполя. Там на тот момент проживали десятки бездомных детей, они там жили годами», – вспоминает пастор.

Дети жили в подвалах, под крышами и на чердаках. Помогать им начали с малого – с провизии. Прихожане приносили продукты, которые становились ежедневным обедом для юных бездомных.

«Вот там, как я начал с этим работать, увидел порезанные вены детей, когда в 10 лет нет живого места на венах: ни на руках, ни на шее от тех уколов. Когда мы увидели и познакомились с ними, увидели эти лица, которые погибают от СПИДа, ежедневного криминала, насилия, мы начали кормить их и общаться. Однажды они пришли к нам в здание, где мы планировали храм, с вопросом: "А можно мы тут поживем?". Конечно, отказать мы не могли. Они поселились прямо на нашем строительстве церкви», – говорит мариуполец.

«Первые десять, потом еще несколько десятков, в итоге – сотни детей», – вспоминает Мохненко. Так рождалась «Республика Пилигрим», которую ее жители называют до сих пор государством бывших беспризорников. Здесь «освобождались» от улиц и зависимостей тысячи – кто-то по собственной воле, а некоторых приучали к благосостоянию силой.

«Начали принимать их, заботиться, откачивать их от наркотиков, лечить, возить по больницам, восстанавливать документы, выяснить, кто это. Более 4 тысячи детей прошли через центр за 20 с лишним лет. На каждом людном перекрестке жила стайка детей. Старшие вовлекали молодых, подсаживали на наркотики», – продолжает Мохненко.

«Я никогда не забуду нашу последнюю встречу с одним парнем. Я его уговаривал вернуться к нам в центр – он потом сбежал и снова кололся. Ему было 13 лет. Я его нашел в подвале и очень долго уговаривал. Он обещал, что завтра приедет, но это был последний раз, когда я его видел живым. После этой истории на его похоронах я себя корил, что не схватил его и не привел к нам силой. Тогда я пообещал себе, что я не веду переговоров с беспризорными детьми», – отметил пастор.

Он уже не спрашивал у ребят, хотят ли они идти в реабилитационный центр. «Мы начали просто забирать их с улицы, часто при криках "Помогите, меня на органы продадут", скручивали в бараний рог – мне это было нетрудно, я трижды чемпион Донбасса по борьбе, было так легче с ними физически было решать. Просто их паковали в наши машины – сотни ночей мы провели на улицах», – делится благотворитель.

Доставали из теплотрасс и подвалов, канализационных люков и чердаков, всех устраивали по жизни. Кто-то вернулся в интернат, много – к семьям, другие – остались с «Пилигримом». Кроме рейдов Геннадий Мохненко также инициирует акцию против наркоторговцев и наркоторговли под названием «Обрыдло». Она началась в Мариуполе, а завершилась под стенами украинских чиновников.

Борьба за жизнь и против наркотиков продолжается до сих пор. Воспитанники «Пилигрима» активно сопротивляются тем, кто заинтересован в «зависимостях» других. Буквально на днях, рассказывает пастор, «пилигримовцы» помогли правоохранителям раскрыть еще одного наркодилера.

В 2014-м Мохненко вывозил детей и женщин из города, в котором обосновалась «ДНР» и вместе со своими сыновьями пошел копать окопы украинским защитникам. Вспоминает, что на них тогда смотрели как на сумасшедших.

«В самый критический момент, когда никто не верил, что город может устоять, когда все просто бежали из города, я со своими старшими сыновьями отправился на передовую. Из всего полумиллионного города приехало 70 человек. 40 из них это мы – мои сыновья и друзья. Я помню, в первый день я давал много интервью и всем повторял: "Я русский. Моя мама из-под Питера, а папа из-под Курска. Я священник, отец 32-х детей, рою окопы от русских танков под Мариуполем в XXI веке. Кто-то, разбудите меня – неужели это правда?". Вечером это прошло по всем телеканалам и на следующий день приехали помогать гораздо больше людей», – отметил Мохненко, добавив, что среди его сыновей тоже есть защитники.

Отдельное борьбу «пилигримовцы» ведут на волонтерском фронте: до сих пор помогают и военным, и жителям прифронтовых территорий. Сам же Геннадий Мохненко – капеллан украинской армии.

В то же время пастор продолжает развитие «Республики Пилигрим» или государства бывших беспризорников. Здесь есть свое правительство, министры, президент и даже валюта – «пилигривня». На 500-ке, к слову, изображен сам пастор.