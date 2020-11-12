Как переселенка два года «выбивала» госпомощь при рождении ребенка

Переселенка, проживающая в городе Першотравенск (Днепропетровская обл.), два года не могла получить госпомощь по рождению ребенка. Одно из оснований отказа местного управления труда и соцзащиты населения (УТСЗН) – при проверке женщина не находилась на адресе проживания, указанном в справке внутренне перемещенного лица. Выплат удалось добиться через суд. Об этой истории рассказали в Министерстве юстиции Украины.

Так, в Першотравенское бюро правовой помощи обратилась переселенка, которая уже 2 года не могла получить одноразовую денежную помощь при рождении ребенка. Сначала причиной отказа стало якобы отсутствие женщины по фактическому месту жительства. Вторая попытка получить помощь также закончилась ничем – сказали, что она опоздала с заявлением, поскольку истек 12-месячный срок для его подачи.

Специалист бюро правовой помощи Светлана Кобзарь предложила обратиться в окружной административный суд с иском на действия УТСЗН.

«Верховный Суд в постановлении от 15 апреля 2019 по делу № 226/79/17 согласился с тем, что подзаконный нормативно-правовой акт не может изменять в сторону сужения права граждан, установленные нормативно-правовыми актами высшей юридической силы. Также Верховный Суд отметил, что Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" не содержит такого основания для отказа в назначении помощи, как отсутствие лица по фактическому месту жительства / пребывания. Следовательно, отказ в назначении государственной помощи при рождении ребенка на основании не подтверждения фактического проживания является необоснованным», – отмечает Кобзарь.

Донецкий окружной административный суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, признал незаконными и отменил решение об отказе в выплате социальной помощи при рождении ребенка. Кроме того, обязал назначить и выплатить средства. На сегодня решение суда выполнено – переселенка получила помощь при рождении ребенка.