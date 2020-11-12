Режиссер фильма о Донбассе отказалась быть «заслуженной»

Украинская кинорежиссер и автор фильма «Земля голубая, будто апельсин» Ирина Цилик вошла в перечень «Заслуженных деятелей искусства Украины», однако отказалась от награды, передает «Громадське радіо».

По ее словам, о присвоении звания она узнала из СМИ днем ранее, и это ее сильно удивило. Она не знала, что ее кандидатуру представили на рассмотрение, но когда все выяснилось, решила не получать награду.

«Было время переварить информацию, почитать поздравления моих френдов и письма в приват с советами "ни в коем случае не отказываться от звания". Но я так и не смогла на себя примерить все это – ну какая из меня заслуженная? Честно говоря, я очень хочу быть полезной и заслужить любовь и доверие своей страны различными добрыми делами», – прокомментировала Цилик.

Кинорежиссер добавила, что она только начинает свой путь в профессии, поэтому не может претендовать на такое звание, а также она считает неуместным принимать такие награды «во времена неуверенности, когда многих коллег из киносообщества были обижены несправедливыми действиями нынешней власти».

Также от ордена «За заслуги» 3-й степени отказался другой украинский режиссер Валентин Васянович – автор фильма о Донбассе «Атлантида», который поборется за возможность представить Украину на «Оскаре» в 2021 году. Причиной его отказа от награды стали уголовные производства против его коллег.

Как сообщалось ранее, Ирина Цилик прославилась благодаря документальному фильму «Земля голубая, будто апельсин». Лента вышла в 2020 году, в ней показана жизнь семьи в прифронтовой Красногоровке – 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей.

Цилик получила за фильм награду на американском фестивале «Сандэнс» как «Лучшая режиссерская работа в категории мирового документального кино». Также она является автором лент «На рассвете» (2008), «Помине» (2012), «Дом» (2016), «Тайра» (2017).