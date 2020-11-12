Тестировался трижды: Министр обороны получил отрицательный тест на COVID-19

Министр обороны Андрей Таран получил отрицательный тест на коронавирус. Эту информацию «Укринформу» подтвердили в Министерстве обороны.

В ведомстве сообщили, что министр приступил к исполнению своих обязанностей.

Отмечается, что для уверенности в результате Андрей Таран прошел тестирование трижды. Симптомов заболевания у него не было, однако из-за положительного теста, полученного ранее, министр короткое время находился на самоизоляции.

Как сообщалось ранее, Таран прошел тест перед поездкой президента Украины Владимира Зеленского на Донбасс, которая состоялась 6 ноября. Тот анализ показал положительный результат на коронавирус. Об этом сообщили 10 ноября.