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Тестировался трижды: Министр обороны получил отрицательный тест на COVID-19

12.11.20 19:58
Андрей Таран / Фото из открытых источников
Андрей Таран / Фото из открытых источников

Министр обороны Андрей Таран получил отрицательный тест на коронавирус. Эту информацию «Укринформу» подтвердили в Министерстве обороны.

В ведомстве сообщили, что министр приступил к исполнению своих обязанностей.

Отмечается, что для уверенности в результате Андрей Таран прошел тестирование трижды. Симптомов заболевания у него не было, однако из-за положительного теста, полученного ранее, министр короткое время находился на самоизоляции.

Как сообщалось ранее, Таран прошел тест перед поездкой президента Украины Владимира Зеленского на Донбасс, которая состоялась 6 ноября. Тот анализ показал положительный результат на коронавирус. Об этом сообщили 10 ноября.

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