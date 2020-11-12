Духи, сыры и свинина: На Луганщину из России переправляли контрабанду лодками

В Луганской области около границы с Россией задержали грузовик, 2 микроавтобуса и 2 лодки с более 24 тысячами флаконов духов, центнерами свинины, сыров, пчелиной мервы и другой контрабандой. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщили в Госпогранслужбе.

Оперативникам поступила информация, что ночью планируется перемещение контрабанды на участке отдела «Беловодск». В итоге, на участке границы недалеко от населенного пункта Александровка правоохранители обнаружили два микроавтобуса марок Ford и ГАЗ. Неподалеку от транспортных средств задержали 42-летнего жителя Меловского района Луганской области.

Рядом на украинском берегу реки Деркула пограничники заметили две лодки, а на российском – автомобиль УАЗ, который поспешно скрылся вглубь территории РФ.

В микроавтобусах и лодках с украинской стороны обнаружили:

более 200 кг свинины;

440 кг элитных сыров;

840 кг пчелиной мервы (пасечная вытопка – продукт, остающийся после перетопки сот при получении воска);

около 2 кг мембран для газовых колонок и котлов;

2650 шт. ремней в ассортименте.

Общая сумма оценки изъятого товара составляет свыше 630 тыс. грн.

Оказалось, что Ford и ГАЗ перевозили мелкие партии товара в лесополосу. Там пограничники обнаружили грузовик КамАЗ, в прицепе которого было более 24 тыс. флаконов с духами и 1200 бутылок различной емкости с минеральными удобрениями. Их стоимость устанавливается.

«У отца и сына, которые находились в кабине КамАЗа, документов на груз не было. Впоследствии жена пассажира подвезла им бумаги, которые не имели необходимых печатей, штампов, подписей и других реквизитов», – рассказали пограничники.

КамАЗ с товаром передали сотрудникам Национальной полиции. По факту подделки товаротранспортных документов на груз начато досудебное расследование по ч.1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Резиновые лодки с грузом, который обнаружили на берегу, передали сотрудникам Восточной таможни.

Относительно нарушителей пограничники оформили документы админпроизводства: