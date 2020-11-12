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Снес остановку, сбил 70-летнюю женщину: Под Мариуполем произошло смертельное ДТП (Фото)

12.11.20 20:46

На автодороге Мариуполь – Мелекино легковой автомобиль съехал с дороги и врезался в бетонную конструкцию остановки общественного транспорта. Женщина, которая находилась на остановке, погибла. Водитель госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Отмечается, что ДТП произошло сегодня, 12 ноября, примерно в 13:40 в Мангушском районе.

Установлено, что, двигаясь из Мариуполя в направлении села Мелекино, 27-летний водитель автомобиля Ford Focus выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на препятствие – остановку общественного транспорта «село Рыбацкое».

На остановке находилась женщина 1950 года рождения. В результате столкновения она погибла на месте, а водитель получил телесные повреждения.

Мужчину доставили в больницу, степень тяжести травм устанавливается.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи – от 3 до 8 лет лишения свободы.

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