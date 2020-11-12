Юристы пояснили, может ли ВПЛ получить «пособие переселенца» за прежние годы

Внутреннее перемещенное лицо (ВПЛ) может получать «пособие переселенца» только с даты подачи заявления о ее назначении. Лишь в исключительных случаях можно получить выплаты за предыдущие годы. О этом рассказали правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев».

Юристы напомнили, что порядок предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг (т.н. «пособие переселенца») предусмотрен Постановлением Кабинета министров Украины от 01.10.2014 № 505.

Согласно п. 5 данного Порядка для получения адресной помощи переселенец обращается в орган социальной защиты населения по фактическому месту жительства с письменным заявлением и пакетом документов. Управление труда и соцзащиты населения в течение 10 дней после подачи такого заявления и документов назначают пособие или отказывают в его назначении, о чем предоставляют соответствующее сообщение переселенцу.

То есть основанием для назначения «пособия переселенца» является подача заявления и документов.

Исключение из этого правила предусмотрено разве что на период карантина и в течение 30 дней со дня его отмены. В частности, до карантина переселенцы должны были обновлять заявку на получение помощи каждые полгода. «В случае же, если окончание текущего 6- месячного срока выплаты пособия произошло в период действия карантина… и в течение 30 дней со дня его отмены, выплата помощи продлевается автоматически без обращения ВПЛ», – отметили юристы.

Во всех других случаях согласно п. 2 Порядка такая денежная помощь предоставляется переселенцам со дня обращения за ее назначением.

Юристы сообщают, что претендовать на выплату адресной помощи за предыдущие годы можно только в случае, если в соответствующих периодах: переселенец имел право на получение такой помощи и предоставил в УТСЗН заявление и документы, но пособие ему не назначили по основаниям, не предусмотренным законом.

В таком случае получить адресную помощь за прошлые годы можно путем обращения в суд, в котором нужно обжаловать решение / бездействие органа социальной защиты населения о невыплате пособия.

Например, переселенец официально стоит на учете как ВПЛ с 2015 года. Но впервые оформил адресную помощь лишь 2019 году. «Если в течение 2015-2019 годов вы не обращались в орган социальной защиты населения и не подавали заявления о назначении адресной помощи, то законных оснований для выплаты вам такой помощи за эти годы нет», – констатировали правозащитники.