Есть симптомы СОVID-19, но нет декларации с врачом: Пошаговая инструкция действий (Фото)

Если вы подозреваете у себя симптомы СОVID-19, но не имеете декларации с семейным врачом, то необходимо обратиться в ближайшую поликлинику. На период карантина многие амбулатории предоставляют возможность дистанционного подписания декларации. О этом рассказали юристы общественной организации «Донбасс SOS».

Итак, если у вас симптомы коронавируса, то нужно попытаться оформить декларацию с семейным врачом (если вы ее ранее не оформляли).

Для этого обратитесь в ближайшую поликлинику (амбулаторию). Позвоните в регистратура и поинтересуйтесь, у кого из врачей еще есть места на подписание декларации.

Узнать телефон регистратуры ближайшей амбулатории, количестве семейных врачей и заключенных с ними деклараций можно на сайте Национальной службы здоровья Украины.

Здесь в разделе «Електронна карта надання ПМД (першої медичної допомоги)» введите область и название населенного пункта, в котором вы находитесь. Также выберите:

форма собственности – коммунальная;

тип подразделения – амбулатория;

специализация врача – терапевт.

Также там можно узнать номер телефона регистратуры поликлиники, ближайшей к вашему месту жительства.

Например, заполнив форму поиска по городу Краматорск, и выбрав конкретную амбулаторию № 1 (бывшая поликлиника № 3) Центра первичной медико-санитарной помощи № 2, мы видим, что здесь есть «сводные» терапевты для подписания декларации. Врачи, у которых еще есть места, обозначены зеленой стрелочкой. По каждому из медиков можно просмотреть – сколько еще свободных мест в наличие. Позвонив регистратуру (телефон также указан) можно уточнить дополнительную информацию.

При личном обращении в амбулаторию для подписания декларации пациенту необходимо иметь при себе:

паспорт (идентификация пациента как гражданина Украины);

ИНН;

мобильный телефон (так как при оформлении декларации поступит смс-сообщение с кодом)

свидетельство в рождении детей (при подписании декларации на ребенка возрастом до 14 лет).

В некоторых амулаториях на время карантина можно заключить декларацию дистанционно. Однако после снятия ограничений нужно сразу же прийти и подписать документ. Узнать, доступна ли такая функция в вашем медучреждении, можно, позвонив в регистратура.

Если такая функция недоступна – следует обратиться в другое медицинское учреждение (посмотрев адрес и номер телефона регистратуры в приведении выше ресурсе).

Юристы акцентируют, что прописка не играется никакой роли при подписании декларации – пациент не привязан к месту официальной регистрации, он обращается по месту фактического проживания / нахождения.

«В работе нашей "горячей линии" случались ситуации, что в небольших населенных пунктах не оставалось "свободных" специалистов для подписания декларации. Если вы столкнулись с такой ситуацией и имеете симптомы COVID-19, следует обращаться в районный департамент здравоохранения либо на областную горячую линию по COVID-19 (телефоны приведены ниже). Рассказывать о своей ситуации и запрашивать порядок действий», – заключили в «Донбасс SOS».