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«Запахи, вкусы – все ок»: Коронавирус подтвердился у Резникова

12.11.20 22:34
Алексей Резников
Алексей Резников / Фото: ukrinform.ua

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заболел коронавирусом. 11 ноября он получил положительный ПЦР-тест. Об этом Резников сообщил в Facebook.

«С вечера понедельника нахожусь на самоизоляции. Сегодня (11 ноября, – ред.) получил результаты ПЦР-теста. Положительный… Чувствую нормально. Запахи, вкусы – все ок, обрадовался, почувствовав аромат жареного лука», – написал министр.

Он отметил, что температура – немного выше нормы. «А легкая ломота в теле – как после занятий спортом… Голос – конкуренция Высоцкому. Такой, с приятной хрипотцой», – описал он свое состояние.

Напомним, что 9 ноября коронавирус подтвердился у президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака. 11 ноября – у спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

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