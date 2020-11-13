Парижские договоренности по Донбассу могут быть сорваны, – Арестович

Договоренности, достигнутые на саммите «нормандской четверки» в Париже об урегулировании ситуации на Донбассе могут быть сорваны. Об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, передает «Украина 24».

«Господин Грызлов (на заседании ТКГ 11 ноября – ред.) сказал, что его беспокоит, не нарушает ли наш план ("План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы – ред.) Минские договоренности. Затем он вышел к прессе и сказал, что наш план нарушает – такой уже утвердительный стиль. Но у меня личное впечатление, что в Кремле две башни воюют между собой. Одни – так называемые силовики – хотят продолжения конфликта, но есть нормальные умеренные люди, которые хотят его прекратить как можно скорее», – сказал Арестович.

По его словам, возникает вопрос по поводу позиции президента Российской Федерации.

«Здесь вопрос к Путину: первое, понимает ли он, что его подставляют его исполнители, потому что он поставил подпись под итогами прошлогоднего парижского саммита. А во-вторых, хотят ли они сохранить лицо на международной арене, так как Франция и Германия с "горьким недоумением" воспримут, если Россия сорвет», – сказал советник украинской делегации в ТКГ.