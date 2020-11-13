КПВВ на Донбассе: Как подтвердить личность ребенка, как выехать из «Л-ДНР» за украинским паспортом

Для пересечения линии разграничения на Донбассе ребенку необходимы документы, подтверждающие личность. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе вебинара «Пересечение линии соприкосновения; Особенности пересечения с детьми» Норвежского совета по делам беженцев (NRC) рассказал ведущий специалист программы «Информирование, консультирование и правовая помощь» NRC Роман Гаврилов.

По его словам, ребенок может проследовать через КПВВ на Донбассе в направлении неподконтрольной украинским властям территории при наличии документов, подтверждающих личность, и с родителями.

При этом ребенок может пересечь линию разграничения и не с родителями – но в этом случае должны быть письменные нотариально удостоверенные согласия от обоих родителей. Родители самостоятельно вправе решать, кому предоставлять такое согласие, и сопровождающим не обязательно должен быть родственник – это может быть, к примеру, тренер или учитель.

В документе должно быть обозначено место, куда направляется ребенок, и период, в течение которого лицо будет его сопровождать.

Документы, которые подтверждают личность ребенка до 14 лет – это свидетельство о рождении или паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Для детей от 14 до 16 лет – это паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Для тех лиц, кто уже достиг 16-летнего возраста и намеревается проехать на подконтрольную территорию для получения паспорта гражданина Украины, присутствие родителей на КПВВ – не обязательно. «Это предусмотрено прежде всего в статье 313 Гражданского кодекса Украины», – сообщил правозащитник.

Для пересечения линии разграничения потребуется украинское свидетельство о рождении – и только в месячный срок после достижения 16-летия. Если такой 16-летний украинец будет возвращаться на неподконтрольную территорию, сдав на подконтрольной документы на получение паспорта, миграционная служба выдаст справку с фотокарточкой. В справке будет обозначено, что лицо подало документы на получение паспорта.

Гаврилов посоветовал проверять готовность паспорта на сайте Министерства юстиции.

Кроме того, он осветил ситуацию, когда нет возможности получить согласие от второго родителя. «Это возможно, если расторжение брака осуществлялось по решению суда. Но в решении суда должно быть предусмотрено то, с кем ребенок будет проживать. Если в решении о расторжении брака указано, что ребенок будет проживать постоянно с отцом или матерью, этого документа достаточно для пересечения линии разграничения», – сообщил правозащитник и добавил, что необходимо брать его оригинал или нотариально заверенную копию.