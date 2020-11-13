Суточное число заболевших COVID-19 в Украине приблизилось к 12 тысячам человек

По состоянию на сегодня, 13 ноября, в Украине зафиксировано 11 787 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

В частности, заболели 388 детей и 555 медработников.

Также за последние сутки госпитализированы 1 587 человек, летальных случаев – 172, выздоровели – 6 155 человек.

Проведено тестирований за сутки – 73 398 (в том числе методом ПЦР – 46 813, методом ИФА – 26 585).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях», – добавил Степанов.

Всего с начала пандемии по данным на 13 ноября в Украине зарегистрированы 512 652 подтвержденных случаев COVID-19, из них:

233 849 пациентов – выздоровели;

9 317 – скончались.

Проведено ПЦР-тестов – 3 828 912.