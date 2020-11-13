RU
Все новости

Сотни новых больных: На Донетчине лаборатории предоставили информацию о COVID-19 (Карта)

13.11.20 09:01
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Коронавирусная болезнь унесла еще одну жизнь в Донецкой области. Новой жертвой стала 63-летняя жительница Бахмута. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

За четверг, 12 ноября, лаборатории предоставили информацию о 545 новых больных, в том числе 15 детях:

  • 232 – в Мариупольской ОТГ;
  • 46 – в Славянской ОТГ;
  • 43 – в Краматорской ОТГ;
  • 25 – в Волновахской ОТГ;
  • 22 – в Великоновоселковской ОТГ;
  • 21 – в Мангушской ОТГ;
  • 20 – в Угледарской ОТГ;
  • 19 – в Бахмутской ОТГ;
  • 15 – в Сартанской ОТГ;
  • по 9 – в Святогорской и Николаевской ОТГ;
  • по 8 – в Кураховской и Лиманской ОТГ;
  • по 7 – в Мирноградской и Торецкой ОТГ;
  • по 6 – в Хлебодаровской и Константиновской ОТГ;
  • по 5 – в Светлодарской, Комарской, Марьинской и Покровской ОТГ;
  • по 4 – в Ольгинской и Кальчицкой ОТГ;
  • по 2 – в Авдеевской, Старомлыновской, Иллиновской и Новогродовской ОТГ;
  • по 1 – в Часовоярской, Соледарской, Никольской, Новодонецкой, Гродовской и Черкасской ОТГ.

Всего с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболел 16 026 человек, из них:

  • выздоровел – 5 681 пациент,
  • продолжают лечение – 10 119 человек,
  • умерли – 226 человек.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк