Сотни новых больных: На Донетчине лаборатории предоставили информацию о COVID-19 (Карта)

Коронавирусная болезнь унесла еще одну жизнь в Донецкой области. Новой жертвой стала 63-летняя жительница Бахмута. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

За четверг, 12 ноября, лаборатории предоставили информацию о 545 новых больных, в том числе 15 детях:

232 – в Мариупольской ОТГ;

46 – в Славянской ОТГ;

43 – в Краматорской ОТГ;

25 – в Волновахской ОТГ;

22 – в Великоновоселковской ОТГ;

21 – в Мангушской ОТГ;

20 – в Угледарской ОТГ;

19 – в Бахмутской ОТГ;

15 – в Сартанской ОТГ;

по 9 – в Святогорской и Николаевской ОТГ;

по 8 – в Кураховской и Лиманской ОТГ;

по 7 – в Мирноградской и Торецкой ОТГ;

по 6 – в Хлебодаровской и Константиновской ОТГ;

по 5 – в Светлодарской, Комарской, Марьинской и Покровской ОТГ;

по 4 – в Ольгинской и Кальчицкой ОТГ;

по 2 – в Авдеевской, Старомлыновской, Иллиновской и Новогродовской ОТГ;

по 1 – в Часовоярской, Соледарской, Никольской, Новодонецкой, Гродовской и Черкасской ОТГ.

Всего с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболел 16 026 человек, из них: