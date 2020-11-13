Сотни новых больных: На Донетчине лаборатории предоставили информацию о COVID-19 (Карта)

Коронавирусная болезнь унесла еще одну жизнь в Донецкой области. Новой жертвой стала 63-летняя жительница Бахмута. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
За четверг, 12 ноября, лаборатории предоставили информацию о 545 новых больных, в том числе 15 детях:
- 232 – в Мариупольской ОТГ;
- 46 – в Славянской ОТГ;
- 43 – в Краматорской ОТГ;
- 25 – в Волновахской ОТГ;
- 22 – в Великоновоселковской ОТГ;
- 21 – в Мангушской ОТГ;
- 20 – в Угледарской ОТГ;
- 19 – в Бахмутской ОТГ;
- 15 – в Сартанской ОТГ;
- по 9 – в Святогорской и Николаевской ОТГ;
- по 8 – в Кураховской и Лиманской ОТГ;
- по 7 – в Мирноградской и Торецкой ОТГ;
- по 6 – в Хлебодаровской и Константиновской ОТГ;
- по 5 – в Светлодарской, Комарской, Марьинской и Покровской ОТГ;
- по 4 – в Ольгинской и Кальчицкой ОТГ;
- по 2 – в Авдеевской, Старомлыновской, Иллиновской и Новогродовской ОТГ;
- по 1 – в Часовоярской, Соледарской, Никольской, Новодонецкой, Гродовской и Черкасской ОТГ.
Всего с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболел 16 026 человек, из них:
- выздоровел – 5 681 пациент,
- продолжают лечение – 10 119 человек,
- умерли – 226 человек.