По снимкам из космоса: Правительство прорабатывает мониторинг экологической ситуации на неподконтрольном Донбассе

Война на Донбассе нанесла огромный ущерб экологии региона. По оценкам ООН, только за 2018 год были разрушены экосистемы на 500 тыс. га земель, в том числе 18 природно-заповедных территорий. Пострадало около 150 тыс. га лесов. Об этом сообщила директор Департамента по обращению с отходами и экологической безопасности Министерства защиты окружающей природной среды Елена Колтик, передает пресс-служба ведомства.

Во время комитетских слушаний на тему «Проблемы затопления шахт и загрязнения питьевой воды в пределах Донецкой и Луганской областей» она отметила, что существенной проблемой является отсутствие мониторинговых данных по региону, ведь большинство затопленных шахт находятся на временно неподконтрольной территории.

«Неконтролируемое затопление шахт может привести к ухудшению качества подземных и поверхностных вод по обе стороны линии соприкосновения. Существенный риск для населения – это загрязнение колодцев питьевой воды. Также существует угроза загрязнения поверхностных вод промышленными отходами, хранящихся на шламонакопителях и хвостохранилищах предприятий региона», – сказала Колтик.

Для оперирования актуальной информацией об экологической ситуации в Донецкой и Луганской областях Минэкологии ведет переговоры с Государственным космическим агентством Украины о возможности получения данных с космических снимков.

«Кроме того, экологические вопросы обсуждаются в рамках работы профильной подгруппы Трехсторонней контактной группы. Однако, на сегодняшний день консенсуса в этом направлении не достигнуто», – констатировали в министерстве.