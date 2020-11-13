Финансовая помощь во время самоизоляции по COVID-19: Как получить

Правительство финансирует пособие по временной нетрудоспособности в случае заболевания COVID-19, а также оказывает помощь во время пребывания на самоизоляции под наблюдением. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает Правительственный портал.

По ее словам, 39 725 украинских работников, в том числе 8 200 медиков, которые находились на самоизоляции по COVID-19, получили выплаты на сумму почти 50 млн грн.

«Размер выплаты от Фонда социального страхования для застрахованного лица составляет 50% средней зарплаты независимо от страхового стажа работника, для медицинских работников это 100% средней зарплаты», – уточнила Марина Лазебная.

Министр пояснила порядок действий работника и работодателя в случае, если были контакты с лицами, заболевшими COVID-19, и требуется самоизоляция.

Первое, что должен сделать работник, – это обратиться к работодателю, объяснить, что имел контакт с лицом, заболевшим COVID-19, и попросить две недели работать в дистанционном режиме. Согласно решению правительства, работодатели сегодня имеют право перевести своих работников на дистанционную (надомную) работу.

Если такой возможности, учитывая характер выполняемой работы или позицию работодателя, нет, то можно воспользоваться государственной программой поддержки на период самоизоляции.

Фонд социального страхования может оплатить период пребывания работающих украинцев на самоизоляции в случае непосредственного контакта с больным COVID-19. Чтобы получить такую финансовую помощь:

работник должен по телефону в дистанционном режиме обратиться к своему семейному врачу, который откроет лист нетрудоспособности;

необходимо передать полученный больничный лист с указанием причины нетрудоспособности «изоляция от COVID-19-11» своему работодателю;

в свою очередь, работодатель на основании полученного от работника больничного оформляет заявление-расчет с указанием причины нетрудоспособности – 11, то есть «изоляция от COVID-19», и передает ее в Фонд для осуществления финансирования.

С целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Фондом социального страхования Украины заявления-расчеты от страхователей принимаются в дистанционном режиме, в том числе по электронной почте.