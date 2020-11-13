Сводка из зоны ООС за 12 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня. Вследствие обстрела один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 12 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ. Так, неподалеку от населенных пунктов Новолуганское и Авдеевка противник вел огонь из гранатометов различных систем. В районе Водяного НВФ дважды в течение суток открывали огонь, применяя стрелковое оружие и станковый противотанковый гранатомет.

Огневые провокации противника не представляли угрозы, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 13 ноября, режим прекращения огня НВФ нарушили 1 раз в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от населенного пункта Каменка. На этом участке противник применил миномет калибром 82 мм.

В «ДНР» заявляют, что «украинские войска за минувшие сутки 2 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 15 единиц. Под огонь попали район села Ленинское (после декоммунизации – Ужовка, – ред.) и Коминтерново (после декоммунизации – Пикузы, – ред.). При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы».

В «ЛНР» на момент публикации материала свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.