Приложение «Дій вдома»: Нужно ли устанавливать детям при пересечении КПВВ

Для пересечения линии разграничения на Донбассе лица, которые въезжают через КПВВ с неподконтрольной украинским властям территории на подконтрольную, должны устанавливать приложение «Дій вдома. Однако это карантинное требование не распространяется на детей до 12 лет. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе вебинара «Пересечение линии соприкосновения; Особенности пересечения с детьми» Норвежского совета по делам беженцев (NRC) рассказал ведущий специалист программы «Информирование, консультирование и правовая помощь» NRC Роман Гаврилов.

Правозащитника попросили пояснить, нужно ли детям устанавливать приложение «Дій вдома» при пересечении линии разграничения в направлении с неподконтрольной территории на подконтрольную территорию.

«Для пересечения линии разграничения лица, которые въезжают на подконтрольную Украине территорию, должны установить на свой смартфон приложение "Дій вдома" и активировать его», – сообщил Гаврилов.

«Если вы едете вместе с ребенком, который не достиг 12 лет, то для него не нужно устанавливать это приложение», – добавил он.