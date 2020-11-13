Не будет легкой зимы: Степанов предупредил, что через месяц больницы могут заполниться на 100%

В случае, если COVID-19 продолжит нарастать нынешними темпами и украинцы не будут выполнять противоэпидемические правила, то уже через месяц больницы заполнятся на 100%. Об этом сегодня, 13 ноября, рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Что будет дальше? А просто в больницах не будет куда принимать больных. И в таком случае им не будет оказана помощь именно в условиях стационара. Людям, которым нужен кислород, иногда – аппараты искусственной вентиляции легких. Людям, которым необходимо оказание высококвалифицированной медицинской помощи», – сказал министр.

Он подчеркнул, что поэтому очень важно усиливать противоэпидемические мероприятия и выполнять новые ограничения, которые были введены правительством. В том числе карантин выходного дня.

«Это непопулярные решения, которые не нравятся собственникам ресторанного бизнеса, кинотеатров, малого и среднего бизнеса, но это наша жизненная необходимость. И эти непопулярные решения принимаются ради жизни наших граждан», – отметил глава Минздрава.

По его словам, наилучшим вариантом с точки зрения противодействия распространению болезни будет жесткий карантин, как это было весной. Но локдаун на 3 недели полностью разрушит экономику, поэтому правительство ищет баланс, и предложило карантин выходного дня. Таким образом возможно уменьшить количество контактов людей и разорвать цепочку передачи заболевания.

«Как министр здравоохранения, я четко осознаю и могу сказать: у нас не будет легкой зимы. У нас будет очень тяжело. И сейчас наша главная задача – пройти эту зиму со страшной пандемией с наименьшими потерями, чтобы как можно меньше людей умерли от этой тяжелой страшной болезни», – резюмировал Степанов.

Как сообщалось ранее, Минздрав предложит правительству ввести «карантин выходного дня» в Украине уже 14-15 ноября. Это означает, что в выходные дни, начиная с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника, будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт и автозаправочные станции. Рестораны, кафе, заведения общественного питания смогут работать исключительно на вынос.

Напомним, в Украине идет волна протестов против усиления карантина. В Краматорске после протеста предпринимателей 10 ноября городская власть приняла решение временно приостановить действие запретов карантина на торговое и бытовое обслуживание населения, услуги общественного питания. В Мариуполе 11 ноября представители ресторанного бизнеса тоже вышли на протест против «карантина выходного дня». В Славянске отказались вводить карантин выходного дня.