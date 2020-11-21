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В ухоженном сквере: В Донецке показали памятник Богдану Хмельницкому (Фото)

21.11.20 11:16
Донецк
Донецк / Фото: youtube.com

В неподконтрольном украинским властям Донецке есть памятник Богдану Хмельницкому.

Расположен памятник в Пролетарском районе, в сквере возле ДК «Юбилейный» по ул. Большая Магистральная.

Сейчас ДК функционирует: в нем работают различные кружки, его посещают дети. Заглянув в окно, можно увидеть, как занимаются группы.

Территория сквера выглядит ухоженной, опавшие листья и мусор убирают.

Памятник, созданный в честь гетмана Украины Богдана Хмельницкого, находится перед входом в ДК. Гетман держит в руках булаву. Конная фигура установлена на высоком постаменте с облицовкой из камня. Сам памятник – бронзовый, он выкрашен в серый цвет.

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