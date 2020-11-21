В ухоженном сквере: В Донецке показали памятник Богдану Хмельницкому (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке есть памятник Богдану Хмельницкому.
Расположен памятник в Пролетарском районе, в сквере возле ДК «Юбилейный» по ул. Большая Магистральная.
Сейчас ДК функционирует: в нем работают различные кружки, его посещают дети. Заглянув в окно, можно увидеть, как занимаются группы.
Территория сквера выглядит ухоженной, опавшие листья и мусор убирают.
Памятник, созданный в честь гетмана Украины Богдана Хмельницкого, находится перед входом в ДК. Гетман держит в руках булаву. Конная фигура установлена на высоком постаменте с облицовкой из камня. Сам памятник – бронзовый, он выкрашен в серый цвет.