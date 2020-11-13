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В возрасте от 49 лет: В «ДНР» умерли 23 человека с COVID-19

13.11.20 11:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за минувшие сутки умерли 23 пациента с COVID-19, выявлены 204 новых факта заболевания. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За 12 ноября проведено 1 142 исследования, из них выявлены 200 случаев заболевания, и у 4-х пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «ДНР».

Также сообщается, что за сутки умерли 23 пациента с COVID-19. Среди них – мужчины в возрасте от 55 до 82 лет и женщины в возрасте от 49 до 83 лет.

По последним данным, в «ДНР» зарегистрированы и подтверждены 8 568 фактов заболевания COVID-19, из них:

  • выздоровели – 4 115 человек;
  • на стационарном и амбулаторном лечении – 3 684 пациента,
  • умерли – 769 человек.

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