В возрасте от 49 лет: В «ДНР» умерли 23 человека с COVID-19

В «ДНР» за минувшие сутки умерли 23 пациента с COVID-19, выявлены 204 новых факта заболевания. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За 12 ноября проведено 1 142 исследования, из них выявлены 200 случаев заболевания, и у 4-х пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «ДНР».

Также сообщается, что за сутки умерли 23 пациента с COVID-19. Среди них – мужчины в возрасте от 55 до 82 лет и женщины в возрасте от 49 до 83 лет.

По последним данным, в «ДНР» зарегистрированы и подтверждены 8 568 фактов заболевания COVID-19, из них: