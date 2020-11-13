Реорганизация Донецкой железной дороги ударит по бюджетам громад Донетчины, – ОГА

Присоединение регионального филиала «Донецкая железная дорога» к региональному филиалу «Южная железная дорога» негативно отразится на бюджетах громад Донецкой области. Об этом шла речь на совещании под председательством заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Дениса Клюшникова 12 ноября, сообщает пресс-служба ОГА.

В рабочей встрече по вопросу оптимизации регионального филиала «Донецкая железная дорога» АО «Укрзализныця» приняли участие представители руководства регионального филиала «Донецкая железная дорога», представители профсоюзов работников железнодорожного транспорта, Главного управления Гоструда в Донецкой области, Национальной службы посредничества и примирения в Донецкой области, Главного управления ГНС в Донецкой области, а также руководство Департамента развития базовых отраслей промышленности ОГА.

Денис Клюшников подчеркнул, что облгосадминистрация обращалась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в Кабинет министров, АО «Укрзализныця» по вопросу присоединения регионального филиала «Донецкая железная дорога» к региональному филиалу «Южная железная дорога».

«В облгосадминистрации обеспокоены возможными последствиями этого решения для области, ведь это и потеря целостности структуры, возможно сокращение работников, нарушение трудового законодательства и сокращение поступлений в местные бюджеты», – подчеркивают в пресс-службе.

Во время встречи также обсуждались вопросы сохранения условий труда и заработной платы работников, которые будут переведены из регионального филиала «Донецкая железная дорога», обеспечения социальных гарантий. Поднимался вопрос о сохранении налогов и отчислений в бюджет области, и что нужно сделать облгосадминистрации и местным органам власти для недопущения уменьшения этих поступлений.

«Мы не имеем инструмента воздействия на железную дорогу, но мы четко должны понимать, что интересы работников регионального филиала "Донецкая железная дорога" не могут быть нарушены каким-либо образом, и налоги с регионального подразделения должны остаться на местах, то есть в громадах Донецкой области», – заключил Денис Клюшников.

Как сообщалось ранее, в «Укрзализныце» хотят оптимизировать региональный филиал «Донецкая железная дорога», присоединив к региональному филиалу «Южная железная дорога». Речь идет о депо Лимана и Волновахи. Однако железнодорожники Донбасса против такой инициативы.