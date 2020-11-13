Если год не снимали с карты: Кабмин проверит «реальность» получателей пенсий и соцвыплат

Кабинет министров на текущей неделе принял ряд изменений в свои постановления, которые касаются получения пенсий и социальных пособий. Одним из таких изменений является проверка всех получателей соцвыплат, в частности, получателей пенсий, передают «Донецкие новости».

В постановлении №1098 от 11 ноября 2020 года указано, что если пенсии и денежная помощь перечисляются на платежную карту, срок действия которой превышает один год, и в течение года по такой платежной карте не проводились операции лично получателем, а банком в течение года не проводилась физическая идентификация лица, – начинается процедура проверки.

Как будут проверять:

уполномоченный банк докладывает о таком факте соответствующему органу Пенсионного фонда Украины или органу социальной защиты населения.

орган Пенсионного фонда Украины или орган социальной защиты населения обеспечивает проведение идентификации и верификации лица на основании предъявления (в обязательном порядке) получателем лично паспорта гражданина Украины или другого документа, который удостоверяет личность и подтверждает его возраст, а также определенного законодательством документа, в котором указаны данные о месте его проживания.

Напомним, Кабмин упростил процедуру открытия текущих счетов при назначении пенсий и денежной помощи. Решение правительства предоставляет возможность открытия текущих счетов получателям пенсии, пособия без предварительного обращения в банк. Для открытия такого счета лицу нужно лишь обратиться в орган Пенсионного фонда Украины / орган социальной защиты населения.