Правозащитник объяснил, почему житель Киевской области не может проехать на неподконтрольный Донбасс

Для пересечения линии разграничения на Донбассе в условиях карантина в сторону неподконтрольных украинским властям территорий необходима регистрация места проживания на неподконтрольных территориях. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе вебинара «Пересечение линии соприкосновения; Особенности пересечения с детьми» Норвежского совета по делам беженцев (NRC) рассказал ведущий специалист программы «Информирование, консультирование и правовая помощь» NRC Роман Гаврилов.

Правозащитникам задали вопрос о том, может ли пересечь линию разграничения в Донецкой области в направлении неподконтрольной украинским властям территории гражданин Украины, который проживает в Киевской области. Поводом для поездки служит приглашение знакомого на свадьбу. При этом ранее житель Киева никогда не выезжал на неподконтрольную территорию.

«К сожалению, на неподконтрольную украинскому правительству территорию пропускают только лиц, имеющих постоянную регистрацию на неподконтрольной территории, или в исключительных условиях по необходимости гуманитарного характера. Это болезнь, поездка на похороны или перевозка умершего лица. Однако все такие случаи должны быть подтверждены документально», – сообщил Гаврилов.

«Если эти ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, завершатся, и КПВВ начнут работать в штатном режиме, то проблем не возникнет никаких. То есть, лицо сможет, как и ранее, подать документы на сайте СБУ, получить электронное разрешение и ехать на неподконтрольную территорию. Ограничений никаких не будет. Но на данный момент, к сожалению, не сможет лицо проехать туда», – добавил он.