В «ДНР»: Сколько стоят зимняя одежда и обувь в Донецке (Фото)

В «ДНР» в Донецке на рынках и в магазинах уже вовсю продают зимнюю одежду и обувь. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Метеорологи прогнозируют в ближайшее время минусовую температуру, и покупатели отправились в магазины и на рынки за теплыми обновками.

На рынке разница в стоимости зимней одежды в соседних павильонах – минимальная. Прилавки заполняют куртки, пуховики и сезонная обувь. В одном из павильонов в среднем цены на верхнюю зимнюю одежду от 5,4 тыс. руб. до 5,7 тыс. руб. (от 2 тыс. грн до 2,2 тыс. грн по местному курсу на 16.11.2020).

Большинство покупателей проходят мимо. Продавцы ожидают, что торговля пойдет в ближайшие выходные.

В еще одном павильоне зимние курточки стоят от 5 тыс. руб. (1,9 тыс. грн), но есть и за 3 тыс. руб. (1,1 тыс. грн). Максимальная стоимость – 9 тыс. руб. (3,4 тыс. грн). Есть одежда и дороже.

«В России такую же одежду можно найти на порядок дешевле», – отмечают в сюжете.

Продавцы объясняют, что приходится везти одежду из Москвы, платить за «таможню» и за транспортировку. Поэтому и цены – выше, чем в РФ.

Покупатели говорят о том, что завышены цены и на обувь: сапоги стоят больше 4-х тыс. руб. (1,5 тыс. грн).

Примерно такая же стоимость – и в специализированном магазине обуви. Консультанты уверяют, что у них есть «постоянные посетители, которые ориентируются на качество». «Модели из недорогих – 4,2 тыс. руб. (1,6 тыс. грн – ред.) за ботинки)», – рассказывает консультант.

Остальные – дороже. Дороже в магазине и сапоги: из натуральной кожи с набивной шерстью внутри стоят от 6 до 8 тыс. руб. (от 2,3 до 3 тыс. грн). Дешевле можно купить угги – за 2,9 тыс. руб. (1 тыс. грн).

Покупателей – немного.

А в соседнем оптовом магазине – большой поток клиентов. Здесь можно найти сапоги и до 1 тыс. руб. (377 грн). Максимальная стоимость – 2,3 тыс. руб. (868 грн).

По сравнению с оптовым магазином, в иных торговых точках цены существенно выше. Администратор оптового магазина утверждает, что для сети магазинов – иные условия закупки, что позволяет держать низкие цены.

Покупатели сообщают, что в целом одежда и обувь – неудовлетворительного качества на свои деньги, и те, у кого есть возможность, делают покупки в РФ или заказывают необходимое в интернете.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube