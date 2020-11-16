Люди ждут долго на остановках: В Донецке рассказали, почему троллейбусы ходят нерегулярно (Фото)

В «ДНР» жители Донецка жалуются на нерегулярное движение муниципального транспорта. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

В частности, вопросы возникают к графику работы троллейбусов № 4, 7 и 11.

Конечная остановка троллейбусов на ул. Горького. Здесь даже не в часы пик собирается множество пассажиров. По словам людей, им приходится ждать свой транспорт 25-30 минут.

«Вот сейчас стою – три троллейбуса проехали в депо», – сетует жительница Донецка Ольга, которой нужен маршрут №7.

Почему 4, 7 и 11 маршруты ходят нерегулярно, дончане объясняют по-разному: кто-то считает, что из-за некомплектации подвижным составом, кто-то говорит, что проблема в нехватке кадров на предприятии.

«Летом они реже ходили. Водителей, говорят, не было… Вагоны есть, в депо стоят», – делится жительница Донецка Валентина.

Работники транспортного предприятия подтверждают: водители, действительно, требуются. Рассказывают, что подвижной состав есть, а водителей не хватает. Несмотря на то, что специальное образование для работы не требуется: само предприятие приглашает на полугодовое обучение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube