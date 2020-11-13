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В Луганске показали смертельное ДТП (Фото)

13.11.20 13:58
Луганск / Фото из соцсетей
Луганск / Фото из соцсетей

В «ЛНР» в Луганске произошло ДТП.

Как сообщают очевидцы, «жуткое ДТП на ул. Серова. Произошло лобовое столкновение двух автомобилей». Авария произошла 11 ноября вечером.

Как сообщает пресс-служба «МВД ЛНР», в этой аварии один человек погиб и двое пострадали. Сообщается, что мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-2108», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрав безопасную скорость, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2105» под управлением мужчины 1964 года рождения.

В результате ДТП водитель «ВАЗ-2108» и пассажир автомобиля «ВАЗ-2105», женщина 1964 года рождения, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в городскую больницу.

Водителя автомобиля «ВАЗ-2105» госпитализировали в больницу, где он позже скончался.

«По данному факту проводится проверка», – утверждают в «ЛНР».

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