Карантинный демарш: Краматорск тоже отказался вводить карантин выходного дня

В Краматорске городская комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации не будет принимать решение о введении карантина выходного дня в ближайшие выходные. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщил на своей странице мэр Андрей Панков.

«По нашему мнению, ограничения, вводимые постановлением КМУ №1100 от 11 ноября по всей Украине, не учитывают существенных различий между городами и должны быть пересмотрены. Такие решения должны приниматься исключительно на местах», – заявил Панков.

По его словам, в заведениях общественного питания, кафе, ресторанах не наблюдается скоплений даже в вечерние часы пик: люди за полгода прониклись общей атмосферой карантина.

«И вообще, в Краматорске владельцы и администраторы таких заведений ответственно подошли к организации внутреннего пространства – посадочные места располагаются на достаточном расстоянии друг от друга, официанты работают в защитных масках и перчатках, есть антисептики. Представители местного бизнес-сообщества не раз говорили – сейчас вопрос не в прибылях. Главное – не допустить остановки работы предприятий, сохранить рабочие места», – отметил мэр.

При этом предпринимателей и жителей города он попросил усиленно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, и без необходимости вообще оставаться дома.

«Соответствующее письмо с просьбой учесть наше мнение сегодня отправил в Кабинет министров Украины», – резюмировал Панков.

Как сообщалось ранее, Минздрав предложит правительству ввести «карантин выходного дня» в Украине уже 14-15 ноября. Это означает, что в выходные дни, начиная с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника, будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт и автозаправочные станции. Рестораны, кафе, заведения общественного питания смогут работать исключительно на вынос.

Напомним, в Украине идет волна протестов против усиления карантина. В Краматорске после протеста предпринимателей 10 ноября городская власть приняла решение временно приостановить действие запретов карантина на торговое и бытовое обслуживание населения, услуги общественного питания. В Мариуполе 11 ноября представители ресторанного бизнеса тоже вышли на протест против «карантина выходного дня». В Славянске отказались вводить карантин выходного дня.