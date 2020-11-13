Правительство расширяет программы поддержки бизнеса во время карантина: Подробности

Существующие госпрограммы поддержки бизнеса в период карантина будут максимально адаптированы под нужды и запросы предпринимателей. Кроме того, нарабатываются новые форматы поддержки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Конкретные проблемные вопросы и предложения от предпринимателей обсуждались во время встреч министра Игоря Петрашко с представителями бизнес-индустрий. В частности, состоялись дискуссии с представителями ресторанного бизнеса, киноиндустрии, торгово-развлекательного бизнеса, учреждений культуры.

Речь идет, в частности о программах «Доступные кредиты 5-7-9», «Частичная безработица».

«В рамках совершенствования программы "5-7-9" рассматриваются такие предложения, как: расширение круга участников через повышение максимального уровня годового дохода предприятий; возможность применять доход предприятия за отчетный период 2020 года; вопрос залога и введения портфельных гарантий (до 80% кредита будет покрываться государством) ослабление условий для фонда оплаты труда и численности персонала», – отметили в Минэкономики.

Адаптация программы «Частичная безработица» к новым карантинным условиям будет осуществляться в тесной координации с бизнесом и Центром занятости, через который и реализуется программа. Поддержка будет продолжена и в связи с этим, к существующему бюджету программы дополнительно выделено средств на сумму 80 млн грн. Главная цель – помочь бизнесу в покрытии расходов на зарплату работникам, которым сокращено рабочее время, тем самым сохраняя рабочие места.

Также во время диалога предпринимателями поднимался вопрос арендной платы и возможность освобождения от нее / отсрочки. Среди предложенных вариантов решений – взаимодействие с Торгово-промышленной палатой для получения специальных сертификатов, допускающих использование механизма форс-мажора.

Еще один рассмотренный формат поддержки бизнеса – получение грантов, в контексте которых предприниматели высказали пожелание поднять существующие лимиты финансовой поддержки.

Как сообщается, для дальнейшего активного диалога и наработок сбалансированных решений в ближайшее время будет создана Межведомственная рабочая группа. В состав группы войдут представители Минэкономики, Минфина, профильного комитета и бизнеса.

Как сообщалось ранее, Минздрав предложит правительству ввести «карантин выходного дня» в Украине уже 14-15 ноября. Это означает, что в выходные дни, начиная с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника, будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт и автозаправочные станции. Рестораны, кафе, заведения общественного питания смогут работать исключительно на вынос.

Напомним, в Украине идет волна протестов против усиления карантина. В Краматорске после протеста предпринимателей 10 ноября городская власть приняла решение временно приостановить действие запретов карантина на торговое и бытовое обслуживание населения, услуги общественного питания. В Мариуполе 11 ноября представители ресторанного бизнеса тоже вышли на протест против «карантина выходного дня». В Славянске отказались вводить карантин выходного дня.