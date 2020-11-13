Правозащитник объяснил, как и какие вещи можно провозить через КПВВ

При пересечении линии разграничения на Донбассе в условиях карантина в сторону подконтрольных украинским властям территорий с неподконтрольных можно провозить личные вещи. Как передает корреспондент «Донецких новостей», о ситуации с провозом товаров и грузов в ходе вебинара «Пересечение линии соприкосновения; Особенности пересечения с детьми» Норвежского совета по делам беженцев (NRC) рассказал ведущий специалист программы «Информирование, консультирование и правовая помощь» NRC Роман Гаврилов.

«Это можно сделать в любом случае. Но если товар или груз не будет предусмотрен как запрещенный для вывоза с неподконтрольной территории. Вся эта информация предусмотрена в Перечне от 14 июля 2020 года №52*», – сообщил Гаврилов.

«То есть, если этого товара нет в запрещенных или ограниченных в провозе, тогда да, никаких проблем, в принципе, не будет по вывозу», – добавил он.

Правозащитник отметил, что если, к примеру, человек переезжает и перевозит вещи, то до карантинных ограничений этот вопрос вообще не возникал как таковой. «Лицо, которое хотело ехать, нанимало перевозчика с грузовым авто, заполняли все необходимые документы и этот провоз осуществлялся нормально. Так как эти вещи – б/у и находились в личном пользовании… Никаких подтверждающих документов, чеков – все понимают, что никто не будет хранить чек о покупке телевизора с 2003 года, допустим», – сообщил Гаврилов.

Он добавил, что ограничения есть для новых товаров и для товаров, связанных со строительством, горюче-смазочных материалов, станков, крупногабаритных автомобилей и т.д. «Все остальное, если это находится в личной собственности, вы провозите нормально», – уточнил он.

*Приказ Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий № 52 от 14 июля «Об утверждении Перечня и объемов (стоимости / веса / количества) ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения и к / с гуманитарно-логистических центров товаров, а также товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам».