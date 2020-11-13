Карантин выходного дня: В «Укрпочте» рассказали, как будут работать почтовые отделения

Кабинет министров Украины разрешил работу операторов почтовой связи на время карантина выходного дня до 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».

«Почтовые офисы продолжают работать стандартно без изменений в работе», – отмечается в сообщении.

В частности, на время «высокого» сезона в период новогодних и рождественских праздников 250 наиболее загруженных отделений «Укрпочты» по всей Украине будут работать без выходных, остальные отделения – по ранее установленному графику.

«Для удобства во время действия "Счастливых часов для платежей" при оплате до 13:00 коммунальных и других платежей клиенты платят вдвое меньшую комиссию. А получить и отправить посылку в отделениях "Укрпочты" будет удобнее без очередей во второй половине дня, после 13:00», – добавили в «Укрпочте».

Оплатить почтовые услуги можно онлайн или по безналичному расчету платежными карточками, через POS-терминалы.