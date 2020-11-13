Пересекает почти всю Украину: «Укрзализныця» запускает поезд Львов – Бахмут

«Укрзализныця» назначила поезд Львов – Бахмут, который начинает курсировать сегодня, 13 ноября. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Поезд № 142/141 Львов – Бахмут будет курсировать раз в три дня.

«Поезд отправится из Львова 13 ноября в 14:20 и прибудет в Бахмут в 18:55 следующего дня. В обратном направлении отправление в 23:25 и прибытие во Львов в 4:32 через сутки», – говорится в сообщении.

Во время рейса поезд пересекает почти всю Украину с запада на восток, делает остановки на станциях городов Ковель, Коростень, Житомир, Киев, Лубны, Миргород, Святогорск, Лиман и других.