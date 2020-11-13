У «бессрочного» разрешения пересекать КПВВ есть срок действия, – правозащитник

При пересечении линии разграничения на Донбассе необходимо разрешение Службы безопасности Украины (СБУ) – пропуск. И у такого пропуска, хоть и называют его «бессрочным», есть определенный срок действия. Как передает корреспондент «Донецких новостей», о нюансах оформления пропуска в ходе вебинара «Пересечение линии соприкосновения; Особенности пересечения с детьми» Норвежского совета по делам беженцев (NRC) рассказал ведущий специалист программы «Информирование, консультирование и правовая помощь» NRC Роман Гаврилов.

«Если пропуск – электронное разрешение – был сделан после 28 марта 2019 года, то его продлевать не нужно. Он автоматически будет продлеваться. Он называется бессрочным, однако нет, он имеет свой срок [действия] – это 2027 год. Это обозначено», – пояснил правозащитник.

«То есть, если вы сделали [пропуск] после 28 марта, то его не нужно будет продлевать. Если у вас пропуск был сделан до 28 марта, то вам необходимо переподать [документы на сайт СБУ] и он, пропуск, будет тоже так называемый бессрочный», – добавил он.