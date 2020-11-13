На неподконтрольном Донбассе вербуют «миротворцев» в Нагорный Карабах, – ГУР

Во временно неподконтрольных украинской власти районах Донецкой и Луганской областей проводится вербовка контингента для «миротворческих» подразделений РФ в Нагорном Карабахе. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«На временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях осуществляется вербовка лиц с российским гражданством с целью комплектования так называемых "миротворческих" подразделений для выполнения задач в Нагорном Карабахе», – говорится в сообщении.

Также, по данным разведки, местные «администрации» по распоряжению российских кураторов «продолжают мероприятия по ускорению процесса принудительной паспортизации населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях».

«Наличие российского паспорта является обязательным условием прохождения военной службы в соединениях и частях первой и второй армейских корпусов российско-оккупационных войск. Процесс оформления военнослужащими паспортов граждан РФ держится российским командованием на особом контроле», – отмечают в ГУР.

Кроме того, в Минобороны располагают информацией, что в «Л-ДНР» рассматривается вопрос введения ограничений гражданских прав для лиц, имеющих паспорт гражданина Украины, с предоставлением статуса «иностранного гражданина».

«В частности, предполагается лишить их "избирательного права", возможности заключать гражданско-правовые сделки, требующие нотариального удостоверения», – добавили в ГУР Минобороны.