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На Луганщине 121 человек скончался от осложнений коронавирусной инфекции (Карта)

13.11.20 14:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине 121 человек скончался от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

По результатам эпидемиологического надзора за СОVID-19, в Луганской области по состоянию на 13 ноября лабораторно подтверждены 4 940 случаев коронавирусной болезни, в том числе у 170 детей, из них:

  • выздоровели – 2 557 человек (108 детей);
  • проходят лечение – 2 262 пациента (62 ребенка), лечатся в стационарах – 294 больных, амбулаторно – 1 968 больных;
  • умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией – 121 человек.

География распространения болезни представлена на карте:

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 13 ноября в Украине COVID-19 заболели 512 652 человека (233 849 пациентов выздоровели, 9 317 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 16 026 случаев (выздоровел – 5 681 пациент, летальных случаев – 226).

В «ДНР» – 8 568 случаев коронавируса (выздоровели – 4 115 человек, летальных случаев – 769). В «ЛНР» сообщают о 121 летальном случае.

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