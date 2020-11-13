Будет проверять полиция: Шмыгаль ответил мэрам, которые отказались усиливать карантин

Решения правительства безусловны для выполнения на всей территории Украины, и городские головы не могут отменять или разрешать их действие. Об этом сегодня, 13 ноября, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании с руководителями областей, передает пресс-служба Кабмина.

Премьер-министр проинформировал глав областных государственных администраций о том, что с 13 ноября вступили в силу изменения в постановление №641 по усилению противоэпидемических мероприятий на всей территории Украины и введению карантина выходного дня.

Денис Шмыгаль отметил, что по решению правительства в течение выходных учреждения, определенные в перечне, подлежат закрытию или не должны принимать посетителей. А также подчеркнул, что городские головы не имеют полномочий делать исключения для объектов, внесенных в перечень постановления.

«У городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решения правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины. Карантин выходного дня касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных», – заявил премьер-министр.

Глава Кабмина добавил, что главы ОГА должны скоординировать работу местной полиции и Госпродпотребслужбы для проверки субъектов хозяйствования, которые на выходные не могут принимать посетителей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил главе правительства о том, что прошли переговоры с крупными торговыми сетями, и все участники рынка заверили представителей государства, что будут работать в соответствии с законодательством. Кроме того, министр МВД отметил, что возле крупных торговых объектов будут дежурить представители Национальной полиции.

По результатам совещания Госпродпотребслужбе было поручено совместно с Национальной полицией проводить проверки на соблюдение противоэпидемических мероприятий в небольших магазинах и на продуктовых рынках.

Как сообщалось ранее, Минздрав предложит правительству ввести «карантин выходного дня» в Украине уже 14-15 ноября. Это означает, что в выходные дни, начиная с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника, будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт и автозаправочные станции. Рестораны, кафе, заведения общественного питания смогут работать исключительно на вынос.

Напомним, в Украине идет волна протестов против усиления карантина. В Краматорске после протеста предпринимателей 10 ноября городская власть приняла решение временно приостановить действие запретов карантина на торговое и бытовое обслуживание населения, услуги общественного питания. В Мариуполе 11 ноября представители ресторанного бизнеса тоже вышли на протест против «карантина выходного дня». В Славянске отказались вводить карантин выходного дня.