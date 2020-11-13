«ДНР» сокращает время работы КПП «Еленовка»

В «ДНР» сократили время работы пункта пропуска в Еленовке с сегодняшнего дня, 13 ноября. Об этом говорится в заявлении «межведомственного оперативного штаба».

Как утверждают в «ДНР», сегодня, в день работы КПП «Еленовка», «Украина в одностороннем порядке сократила время работы своего контрольно-пропускного пункта на один час – до 17:00 по московскому времени».

«Обращаем внимание жителей, желающих пересечь линию разграничения, что пропуск через КПП "Еленовка" сегодня и в последующие дни работы КПП будет осуществляться до 16:30» – заявили в штабе.

В «ДНР» уверяют, что остальные пункты пропуска остаются закрытыми, и только через КПП в Еленовке осуществляется пропуск людей по дням, установленным «межведомственным оперативным штабом».

Ранее КПП «Еленовка» осуществлял пропуск с 9:00 до 18:00 (по московскому времени).

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – при наличии местной прописки, но по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР» (но из-за вспышки коронавируса временно с 26 сентября штаб перешел только на дистанционную работу).

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.