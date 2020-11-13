Территории Донбасса могут стать непригодными для проживания, – правозащитница

Украина находится на пороге экологической катастрофы на Донбассе – территории могут стать непригодными для проживания. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 ноября, во время пресс-конференции на тему: «Донбасс на пороге экологического коллапса: Кто заплатит за затопленные шахты и загрязнение основных водных объектов востока?» рассказала правовой аналитик БФ «Право на защиту» («Право на захист») Анастасия Бондаренко.

По ее словам, специалисты проводят исследования о влиянии военных действий на экологическую ситуацию на Донбассе, о влиянии неконтролируемого затопления шахт. Международные и украинские организации исследуют вопрос доступа к питьевой воде. «Но какие-то сдвиги, активную деятельность мы видим в последний год… Мы на самом деле стоим на пороге экологической катастрофы, это на самом деле может быть катастрофой, мы можем потерять эти территории не потому что у нас есть последствия боевых действий, а потому что эти территории могут стать непригодными для безопасного проживания», – сообщила Бондаренко.

«Но власть игнорировала эти проблемы. Сейчас вроде бы что-то начало двигаться с места. Но эти проблемы настолько глубокие, настолько острые, что это должны делать "сегодня на позавчера". Мы должны ускориться, если мы хотим не потерять наш Донбасс, если мы не хотим получить еще одну зону – нельзя сравнивать с Чернобылем, но очень похоже – зону экологической катастрофы, то мы должны что-то срочно делать», – добавила правозащитница.

Она также сообщила, что специалисты «Право на защиту» провели анализ действующего законодательства на предмет соответствия приоритетам Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий (это основной документ на международном уровне, который определяет, как государство должно готовиться к рискам, предотвратить и минимизировать их).

«Сейчас у нас Донбасс – зона больших рисков, возникновения чрезвычайных ситуаций, которые будут носить не национальный характер, а будут носить трансграничный характер», – резюмировала она.

По результатам исследования специалисты выяснили, что в Украине нет законодательства, которое регулировало бы данный вопрос, нет системы мониторинга рисков чрезвычайных ситуаций.