С начала года ДТЭК Высоковольтные сети инвестировал в энергоинфраструктуру Донетчины более 67 млн грн

За 10 месяцев ДТЭК Высоковольтные сети в развитие системы электроснабжения Донецкой области вложили 67,7 млн грн. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба энергокомпании.

Компания проводит реконструкцию линий электропередач высокого напряжения, модернизирует подстанции, переоснащает и заменяет коммутационное оборудование.

«Мы инвестируем в обновление инфраструктуры региона каждый год. В 2020 году общий объем инвестпрограммы – 107 млн грн. Наша главная задача – надежное, безаварийное энергоснабжение потребителей. Поэтому особое внимание уделяем техническому переоснащению и внедрению современных технологий», – отметил генеральный директор ДТЭК Высоковольтные сети Алексей Дегтярев.

Сейчас компания завершает главные проекты 2020 года – воздушную линию 110 кВ «ЮДВ – Угледар» и участок линии 35 кВ «Анновка – Золотой колодец». Реконструкция старых, отслуживших срок эксплуатации, линий значительно улучшит энергоснабжение города Угледар, пгт Новотроицкое, насосных Южно-Донбасского водовода, обеспечивающих водой юг Донецкой области, предприятий и жителей Добропольского района. Общая стоимость этих проектов – 36,3 млн грн.

Для повышения надежности в электросетях энергетики реконструировали 17,7 км линий электропередачи, смонтировали более 50 единиц нового оборудования: трансформаторов, разъединителей, ограничителей перенапряжения, шкафов оперативного тока.

Также 11 млн грн было потрачено на закупку современного IT-оборудования, обновления спецтранспорта и техники.

До конца года в модернизацию и развитие в регионе сетей электропередач высокого напряжения ДТЭК Высоковольные сети вложит еще 40 млн грн.