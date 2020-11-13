Ситуация на КПВВ: За неделю линию разграничения пересекли свыше 2 тысяч человек

Начиная с 10 ноября, на Донбассе функционируют 7 контрольных пунктов въезда- выезда (КПВВ), но незаконные вооруженные формирования продолжают блокировать их работу. Фактический пропуск проводится только в двух КПВВ. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает Госпогранслужба Украины.

В настоящее время с украинской стороны ежедневно работают с 08:00 до 16:00: КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское» (в Донецкой области), «Станица Луганская», «Счастье» и «Золотое» (в Луганской области).

«Однако фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" – ежесуточно и "Новотроицкое", в котором представители оккупационной власти разблокируют движение дважды в неделю в понедельник и пятницу. На остальных дорожных коридорах движение заблокировано пророссийскими незаконными вооруженными формированиями», – отметили в Госпогранслужбе.

В течение недели украинские пограничники оформили:

в КПВВ «Станица Луганская» на вход с временно неподконтрольной территории Украины – 821 человека, на выход туда – 1074 человека;

в КПВВ «Новотроицкое» – на выезд на временно неподконтрольную территорию – 230 граждан и 36 транспортных средств, на въезд оттуда – 77 человек и 9 транспортных средств;

в КПВВ «Золотое» – 3 человека и в КПВВ «Счастье» – 11 человек, которые прошли в направлении временно неподконтрольной территории, но были возвращены представителями НВФ;

в КПВВ «Гнутово», «Марьинка» и «Майорское» граждане для пересечения линии разграничения не прибывали.

По состоянию на 12:00 сегодня оформлено:

в КПВВ «Станица Луганская» на вход с временно неподконтрольной территории Украины – 212 человек, на выход туда – 212 человек;

в КПВВ «Новотроицкое» – на выезд на временно неподконтрольную территорию – 56 человек и 14 транспортных средств на въезд оттуда – 10 человек и 1 транспортное средство;

в КПВВ «Марьинка» – 1 человек и в КПВВ «Майорское» – 1 человек на выход на временно неподконтрольную территорию.

Напомним, в «ДНР» сократили время работы пункта пропуска в Еленовке с сегодняшнего дня, 13 ноября. Теперь пропуск через КПП «Еленовка» будет осуществляться до 16:30 (по московскому времени).